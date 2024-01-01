Volkswagen презентовал еще одного "брата" Passat в Китае

Спектр моделей Volkswagen в Китае очень широк, поскольку автопроизводитель имеет три совместных предприятия с SAIC, FAW и JAC. Абсолютно новый Lavida Pro был создан SAIC-VW и вскоре выйдет на китайский рынок.

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Изображение от Министерства промышленности и информационных технологий Китая раскрывают удивительно смелый дизайн седана. В то время как многие модели VW, которые продаются на других мировых рынках, имеют внешность где преобладают мягкие линии и плавные изгибы, Lavida Pro предлагает совершенно новый стиль.

Его передняя часть имеет широкую глянцево-черную решетку радиатора в сочетании с тонкими фарами с интегрированными тонкими светодиодными дневными ходовыми огнями. Lavida Pro будет предлагаться с 15- и 16-дюймовыми колесами с тремя различными дизайнами и стандартно поставляться с дверными ручками, расположенными вровень с кузовом.

Сзади расположены светодиодные фонари, объединенные световой полосой. Lavida Pro имеет 4720 мм в длину, 1806 мм в ширину и 1482 миллиметров в высоту с колесной базой 2688 мм. Это означает, что по габаритам эта китайская модель подобна североамериканской Jetta и несколько меньше Passat Pro, что тоже продается исключительно в Китае.

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Седан будет предлагаться исключительно с 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 110 лошадиных сил, работающий в паре с семиступенчатой DSG. Изображений интерьера пока нет, но ожидается что общий дизайн салона будет идентичен другим моделям Volkswagen.