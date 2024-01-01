Volkswagen презентував ще одного “брата” Passat в Китаї

Спектр моделей Volkswagen в Китаї дуже широкий, оскільки автовиробник має три спільні підприємства з SAIC, FAW та JAC. Абсолютно новий Lavida Pro був створений SAIC-VW й незабаром вийде на китайський ринок.

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Зображення від Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю розкривають напрочуд сміливий дизайн седана. У той час як багато моделей VW, які продаються на інших світових ринках, мають зовнішність де переважають м’які лінії й плавні вигини, Lavida Pro пропонує абсолютно новий стиль.

Його передня частина має широку глянцево-чорну решітку радіатора в поєднанні з тонкими фарами з інтегрованими тонкими світлодіодними денними ходовими вогнями. Lavida Pro буде пропонуватися з 15- та 16-дюймовими колесами з трьома різними дизайнами та стандартно поставлятися з дверними ручками, розташованими врівень з кузовом.

Ззаду розташовані світлодіодні ліхтарі, поєднані світловою смугою. Lavida Pro має 4720 мм у довжину, 1806 мм у ширину та 1482 міліметрів у висоту з колісною базою 2688 мм. Це означає, що за габаритами ця китайська модель подібна до північноамериканської Jetta та дещо меншою за Passat Pro, що теж продається виключно в Китаї.

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Седан пропонуватиметься виключно з 1,5-літровим двигуном з турбонаддувом потужністю 110 кінських сил, що працює в парі з семиступеневою DSG. Зображень інтер’єру поки немає, але очікується що загальний дизайн салону буде ідентичний іншим моделям Volkswagen.