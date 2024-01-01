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З’явились перші зображення нового Volkswagen ID.2All

В мережі з’явились перші фото серійної моделі концепції компактного електромобіля VW ID.2All. Очікується, що стартова ціна цієї моделі після виходу на ринки становитиме приблизно 25 тисяч євро.
Volkswagen вперше показав серійний бюджетний електромобіль ID.2All: фото - Auto24

ФОТО: Auto Express|

Перші фото серійного Volkswagen ID.2All

Данило Северенчук
logo17 квітня, 11:11
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Як повідомляє Auto Express, порівняно з шоу-каром серійний варіант має дещо вищий силует та простіший дизайн, особливо попереду. Крім того, лінія капота розташована зверху, а не поєднується з решіткою радіатора нижче, як на концепті.

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Камуфляж, приховує блоки малих фар, що поєднані світловою смугою, які, як очікується, також матимуть дещо іншу графіку порівняно з концептом. Також помітна більш вертикальна задня частина з тоншими світловими смугами ліхтарів, яка надає електромобілю силует, схожий на Polo.

Серед інших цікавих деталей – приховані дверні ручки, безрамні дверні дзеркала у стилі Polestar і масивні 20-дюймові колеса. Як відомо, електричний хетчбек буде побудовано на платформі MEB Entry.

Це оптимізована версія платформи, що покладена в основу ID.3 та ID.4, яка дозволить будувати електромобілі з одномоторною передньопривідною компоновкою. Через це майбутній ID.2 матиме зарядний порт на передньому крилі, а не на задній частині всіх поточних моделей, побудованих на базі архітектури MEB.

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Очікується, що дебют бюджетного електромобіля Volkswagen відбудеться у 2025 або 2026 році. Окрім дебюту Volkswagen ID.2 слід також очікувати появу сестринських моделей від Cupra та Škoda.

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