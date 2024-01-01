З’явились перші зображення нового Volkswagen ID.2All

Як повідомляє Auto Express, порівняно з шоу-каром серійний варіант має дещо вищий силует та простіший дизайн, особливо попереду. Крім того, лінія капота розташована зверху, а не поєднується з решіткою радіатора нижче, як на концепті.

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Камуфляж, приховує блоки малих фар, що поєднані світловою смугою, які, як очікується, також матимуть дещо іншу графіку порівняно з концептом. Також помітна більш вертикальна задня частина з тоншими світловими смугами ліхтарів, яка надає електромобілю силует, схожий на Polo.

Серед інших цікавих деталей – приховані дверні ручки, безрамні дверні дзеркала у стилі Polestar і масивні 20-дюймові колеса. Як відомо, електричний хетчбек буде побудовано на платформі MEB Entry.

Це оптимізована версія платформи, що покладена в основу ID.3 та ID.4, яка дозволить будувати електромобілі з одномоторною передньопривідною компоновкою. Через це майбутній ID.2 матиме зарядний порт на передньому крилі, а не на задній частині всіх поточних моделей, побудованих на базі архітектури MEB.

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Очікується, що дебют бюджетного електромобіля Volkswagen відбудеться у 2025 або 2026 році. Окрім дебюту Volkswagen ID.2 слід також очікувати появу сестринських моделей від Cupra та Škoda.