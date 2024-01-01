Появились первые изображения нового Volkswagen ID2All

Как сообщает Auto Express, по сравнению с шоу-каром серийный вариант имеет несколько более высокий силуэт и более простой дизайн, особенно впереди. Кроме того, линия капота расположена сверху, а не сочетается с решеткой радиатора ниже, как на концепте.

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Камуфляж, скрывает блоки малых фар, соединенные световой полосой, которые, как ожидается, также будут иметь несколько иную графику по сравнению с концептом. Также заметна более вертикальная задняя часть с более тонкими световыми полосами фонарей, которая придает электромобилю силуэт, похожий на Polo.

Среди других интересных деталей – скрытые дверные ручки, безрамные дверные зеркала в стиле Polestar и массивные 20-дюймовые колеса. Как известно, электрический хэтчбек будет построен на платформе MEB Entry.

Это оптимизированная версия платформы, положенная в основу ID.3 и ID.4, которая позволит строить электромобили с одномоторной переднеприводной компоновкой. Поэтому будущий ID.2 будет иметь зарядный порт на переднем крыле, а не на задней части всех текущих моделей, построенных на базе архитектуры MEB.

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Ожидается, что дебют бюджетного электромобиля Volkswagen состоится в 2025 или 2026 году. Кроме дебюта Volkswagen ID.2 следует также ожидать появление сестринских моделей от Cupra и Škoda.