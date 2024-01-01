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Появились первые изображения нового Volkswagen ID2All

В сети появились первые фото серийной модели концепции компактного электромобиля VW ID.2All. Ожидается, что стартовая цена этой модели после выхода на рынки составит примерно 25 тысяч евро.
Volkswagen впервые показал серийный бюджетный электромобиль ID.2All: фото - Auto24

ФОТО: Auto Express|

Первые фото серийного Volkswagen ID.2All серийного Volkswagen ID.2All

Даниил Северенчук
logo17 апреля, 11:11
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Как сообщает Auto Express, по сравнению с шоу-каром серийный вариант имеет несколько более высокий силуэт и более простой дизайн, особенно впереди. Кроме того, линия капота расположена сверху, а не сочетается с решеткой радиатора ниже, как на концепте.

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Камуфляж, скрывает блоки малых фар, соединенные световой полосой, которые, как ожидается, также будут иметь несколько иную графику по сравнению с концептом. Также заметна более вертикальная задняя часть с более тонкими световыми полосами фонарей, которая придает электромобилю силуэт, похожий на Polo.

Среди других интересных деталей – скрытые дверные ручки, безрамные дверные зеркала в стиле Polestar и массивные 20-дюймовые колеса. Как известно, электрический хэтчбек будет построен на платформе MEB Entry.

Это оптимизированная версия платформы, положенная в основу ID.3 и ID.4, которая позволит строить электромобили с одномоторной переднеприводной компоновкой. Поэтому будущий ID.2 будет иметь зарядный порт на переднем крыле, а не на задней части всех текущих моделей, построенных на базе архитектуры MEB.

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Ожидается, что дебют бюджетного электромобиля Volkswagen состоится в 2025 или 2026 году. Кроме дебюта Volkswagen ID.2 следует также ожидать появление сестринских моделей от Cupra и Škoda.

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