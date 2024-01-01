Volkswagen припинить називати електричні моделі ID

Майбутні електромобілі VW відмовляться від префікса ID та отримають більш традиційні назви. Про це заявив член правління бренду VW Мартін Сандер, повідомляє Carscoops.

Зміни почнуться з серійної версії ID. 2all у 2026 році.

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Німецька автомобільна промисловість, схоже, переживає кризу ідентичності. Нещодавно Mercedes-Benz вирішив відмовитися від маркування EQ для своїх електромобілів, серія «i» від BMW теж незрозуміла, а план Audi щодо найменування парних/непарних автомобілів так і не збувся. Тепер настала черга Volkswagen переглянути всю свою стратегію найменування.

Прагнучи спростити свій модельний ряд і зробити його доступнішим, Volkswagen планує поступово відмовитися від префікса «ID», який став синонімом його електромобілів. Починаючи з 2026 року, компанія має намір замінити це буквено-цифрове брендування більш традиційними назвами автомобілів. Хоча деталей поки що мало, ця зміна має на меті вирішити зростаючу плутанину на ринку щодо цих позначень.

Суббренд ID був запущений у 2017 році з концептуальною версією хетчбека ID.3, який пізніше став першою серійною моделлю у 2019 році. З роками VW розширював свої пропозиції, представляючи позашляховики ID.4, ID.5 та ID.6 (останній доступний виключно в Китаї), седан ID.7 та мінівен ID.Buzz. Бренд планував ще більше розширити лінійку ID за допомогою міського автомобіля ID.1 та суперміні ID.2 до 2027 року, але, видається, план гри тепер змінюється.

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Мартін Сандер, член правління Volkswagen, в інтерв'ю Auto und Wirtschaft повідомив, що компанія має намір повернутися до використання традиційних назв для своїх електромобілів. «Автомобілі знову отримають власні назви», – сказав він. «Це стане очевидним, коли ми запустимо нові моделі – ні ID. 2all, ні концепт-кари ID. Every1 носитимуть ці назви у виробництві».

Хоча Сандер не вдавався в подробиці, раніше Volkswagen зазначав, що усталені назви можуть потрапити у світ електромобілів. Наприклад, майбутній ID.2, запланований на випуск у 2026 році, може отримати назву Polo, на честь святкування 50-річчя моделі цього року. Тим часом ID.1, який очікується у 2027 році, може бути натхненний попередніми назвами, такими як Lupo, Fox або Up!, або навіть отримати абсолютно нову назву.