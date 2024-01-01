Двійник VW ID Unix оновився

CUPRA Tavascan, оноплатформенник VW ID Unix, які випускаються на одному китайському заводі в Аньхой, Китай, отримав кілька нових доповнень. Це покращена мультимедія, матовий колір Century Bronze та інтер'єр.

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Вперше модель отримала й матове забарвлення кузова, що розширює палітру кольорів, а також звуковий супровід, що змінюється залежно від стилю водіння.

Новий пакет Extreme Pack додає двоколірні 21-дюймові ковані легкосплавні диски та 255-міліметрові передні та задні шини. Ковані колеса допомагають зменшити загальну вагу на 10 кг, одночасно покращуючи динаміку.

В салоні додались шкіряні передні сидіння CUP Bucket з підігрівом і вентиляцією. CUPRA також пропонує кермо зі штучної шкіри.