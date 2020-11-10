Американский политик Джо Байден, который выиграл президентские выборы в США, оказывается, разбирается не только в политике. В его гараже всегда были правильные автомобили.

Одна из положительных сторон Джо Байдена с точки зрения его соотечественников – он давний и искренний поклонник мощных и харизматичных машин, в частности, американской автомобильной школы. Все началось еще в детстве, ведь отец будущего политика работал в автобизнесе и в период золотого века американского автопрома продавал подержанные автомобили в родном для Байденов штате Делавэр.

Большой, стильный и мощный – Chrysler 300D 1958 года. В таком Джо Байден приехал на свой выпускной вечер в школе

Поэтому что такое настоящие американские автомобили, юный Джо Байден знал не только из рекламных буклетов и передвижной выставки Motorama.

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Первой машиной Джо, о которой он мог рассказывать с гордостью, был мощный как по тем временам Chrysler 300D – говорят, именно на ней он приехал на свой школьный выпускной. Из другого интересного у Байдена потом был невероятно модный Mercedes-Benz 190SL, ведь европейские спорткары были в Америке 1960-х признаком успеха и хорошего вкуса. Машина не отличалась особой мощностью, но настоящие ценители почитали ее за другое.

Chevrolet Corvette Stingray 1967-го остался с Байденом на всю жизнь

А на первую свадьбу Джо получил от отца Chevrolet Corvette Stingray 1967 года – настоящий американский автомобиль, без всяких оговорок: двигатель V8 на 5,3 литра и 300 лошадей, механическая КПП и даже дисковые тормоза. Понятно, что после этого у него было немало других достойных машин, но фото Байдена за рулем именно этого “Корвета” обошли весь интернет.

Мы не можем утверждать, что это именно тот, “свадебный” экземпляр, но тот факт, что сегодня машина имеет слишком свежий вид, объясняют недавней реставрацией. Вроде бы эту работу взяли на себя дети Джо Байдена, сделав отцу такой подарок – к 2015 году у политика было два сына и дочь.

Джо Байден говорил о поддержке американского автопрома. Это фото (Julia Wick/Los Angeles Times) иллюстрирует актуальность проблемы: пробег в поддержку Байдена, и из 5 машин в кадре лишь одна – американской марки

Успешный политик, сенатор и вице-президент Джо Байден использовал свой культовый раритет цвета Goodwood Green в рекламных роликах президентской кампании.

Кстати, в той же предвыборной программе кандидата в президенты Д. Байдена была отдельными пунктами подчеркнута поддержка отечественного автопрома и в частности – по производству электромобилей. Последнее обстоятельство, между прочим, оттолкнуло от него треть членов профсоюза автопроизводителей – рабочие автозаводов опасаются, что электромобили лишат их рабочих мест.

В конце 1950-х – начале 1960-х европейские спортивные авто были популярны в Америке. Подобный Mercedes-Benz 190SL был тогда у молодого Джо Байдена

Были в карьере Байдена и другие, так сказать, “антиавтомобильные” эпизоды: например, в начале 1970-х, работая в местных органах власти, он выступал против строительства автомагистралей. Но это мелочи, ведь это отнюдь не мешает ему почитать самые автомобильные автомобили в мире – классические американские масл-кары. В конце концов, когда он наконец заселится в Овальный кабинет, у него будет достаточно власти, чтобы еще раз доказать свою преданность автомобильному делу на практике.

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