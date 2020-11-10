Американський політик Джо Байден, який виграв президентські перегони в США, виявляється, знається не тільки на політиці. В його гаражі завжди були правильні автомобілі.

Одна позитивних сторін Джо Байдена з точки зору співвітчизників – він є давнім і щирим прихильником потужних і харизматичних машин, зокрема, американської автомобільної школи. Все почалося ще у дитинстві, адже батько майбутнього політика працював в автобізнесі і в період золотого віку американського автопрому продавав вживані автомобілі у рідному для Байденів штаті Делавер.

Великий, стильний та потужний – Chrysler 300D 1958 року. На такій Джо Байден приїхав на свій випускний вечір у школі

Тож що таке справжні американські автомобілі, юний Джо Байден знав не лише з рекламних буклетів та пересувної виставки Motorama.

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Першою машиною Джо, про яку він міг розповідати з гордістю, був потужний як на ті часи Chrysler 300D – кажуть, саме на ній він приїхав на свій шкільний випускний. З іншого цікавого у Байдена потім був неймовірно модний Mercedes-Benz 190SL, адже європейські спорткари були в Америці 1960-х ознакою успіху і гарного смаку. Машина не відрізнялася особливою потужністю, але справжні поціновувачі шанували її за інше.

Chevrolet Corvette Stingray 1967-го залишився з Байденом на все життя

А на перше весілля Джо отримав від батька Chevrolet Corvette Stingray 1967 року – справжній американський автомобіль, без жодних застережень: двигун V8 на 5,3 літри і 300 коней, механічна КПП і навіть дискові гальма. Зрозуміло, що після того в нього було чимало інших гідних машин, але фото Байдена за кермом саме цього “Корвету” обійшли весь інтернет.

Ми не можемо стверджувати, що це саме той, “весільний” екземпляр, але той факт, що сьогодні машина має надто свіжий вигляд, пояснюють нещодавньою реставрацією. Неначебто цю роботу взяли на себе діти Джо Байдена, зробивши батькові такий подарунок – до 2015 року у політика було два сини і донька.

Джо Байден говорив про підтримку американського автопрому. Ця фото (Julia Wick/Los Angeles Times) ілюструє нагальність проблеми: пробіг на підтримку Байдена, і з 5 машин в кадрі лише одна – американської марки

Успішний політик, сенатор і віце-президент Джо Байден використовував свій культовий раритет кольору Goodwood Green у рекламних роліках президентської кампанії.

До речі, у тій же передвиборчій програмі кандидата в президенти Д. Байдена була окремими пунктами підкреслена підтримка вітчизняного автопрому і зокрема – з виробництва електромобілів. Остання обставина, між іншим, відштовхнула від нього третину членів профспілки автовиробників – робітники автозаводів побоюються, що електромобілі позбавлять робочих місць.

Наприкінці 1950-х – початку 1960-х європейські спортивні авто були популярні в Америці. Подібний Mercedes-Benz 190SL був тоді у молодого Джо Байдена

Були у кар’єрі Байдена й інші, так би мовити, “антиавтомобільні” епізоди: наприклад, на початку 1970-х, працюючи в місцевих органах влади, він виступав проти будівництва автомагістралей. Але це дрібниці, адже це аж ніяк не заважає йому шанувати найавтомобільніші автомобілі у світі – класичні американські масл-кари. Врешті-решт, коли він нарешті заселиться в Овальний кабінет, у нього буде достатньо влади, аби знову довести свою відданість автомобільній справі на ділі.

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