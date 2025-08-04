Перевозчикам подготовили новые правила пересечения границы

ФОТО: Авто24|
КПП для грузовиков
Минразвития утвердило новые правила для грузовиков в системе еЧерга. Об этом проинформировал заместитель министра Сергей Деркач на своей странице в Фейсбук.
По его словам, ключевая цель этих изменений – сделать пересечение границы прогнозируемым и предсказуемым, а также упорядочить движение приоритетных грузов.
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В частности, изменится приоритетность пересечения границы грузовиками. В частности, первоочередность в очереди получат машины:
- со скоропортящимися товарами
- с декларацией совместного транзита Т1 или книжкой МДП
- которые работают для предприятий со статусом АЭО.
Постановка в очередь “приоритетов” будет происходить по четкому соотношению.
Кроме того, меняется порядок продления очереди: продлить место в очереди можно только 1 раз в 60 дней; продление доступно будет на 4, 6, 8 или 10 часов.
Еще одно нововведение – это внедрение ограничения регистрации для грузовика в очередь в течение 14 дней в случае ряда нарушений. Среди них:
- внесение недостоверных данных о грузе, водителе или транспортном средстве;
- выявление данных о пересечении границы без регистрации в еЧерге;
- выявление данных о перевозке груза, когда регистрация была сделана “на пустое место”;
- отмена пользователем места в очереди дважды подряд в статусе на въезд в пункт пропуска;
- аннулирование очереди системой дважды подряд из-за неприбытия грузовика в пункт пропуска;
- отмена пользователем места в очереди за сутки до пересечения границы дважды подряд в течение последних 30 дней.
Сейчас в министерстве готовят систему к внедрению этих изменений. Об обновлении функционала сообщат дополнительно.