Перевозчикам подготовили новые правила пересечения границы

Минразвития утвердило новые правила для грузовиков в системе еЧерга. Об этом проинформировал заместитель министра Сергей Деркач на своей странице в Фейсбук.

По его словам, ключевая цель этих изменений – сделать пересечение границы прогнозируемым и предсказуемым, а также упорядочить движение приоритетных грузов.

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В частности, изменится приоритетность пересечения границы грузовиками. В частности, первоочередность в очереди получат машины:

со скоропортящимися товарами

с декларацией совместного транзита Т1 или книжкой МДП

которые работают для предприятий со статусом АЭО.



Постановка в очередь “приоритетов” будет происходить по четкому соотношению.

Кроме того, меняется порядок продления очереди: продлить место в очереди можно только 1 раз в 60 дней; продление доступно будет на 4, 6, 8 или 10 часов.

Еще одно нововведение – это внедрение ограничения регистрации для грузовика в очередь в течение 14 дней в случае ряда нарушений. Среди них:

внесение недостоверных данных о грузе, водителе или транспортном средстве;

выявление данных о пересечении границы без регистрации в еЧерге;

выявление данных о перевозке груза, когда регистрация была сделана “на пустое место”;

отмена пользователем места в очереди дважды подряд в статусе на въезд в пункт пропуска;

аннулирование очереди системой дважды подряд из-за неприбытия грузовика в пункт пропуска;

отмена пользователем места в очереди за сутки до пересечения границы дважды подряд в течение последних 30 дней.

Сейчас в министерстве готовят систему к внедрению этих изменений. Об обновлении функционала сообщат дополнительно.