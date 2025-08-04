Воры украли фуру с парфюмерией: что с ней было дальше

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В июне воры каждый час воровали грузов на 33 340 евро
Владельцам груза относительно повезло. Водитель грузовика обратился в полицию Крема в Ломбардии, Италия, что на закрытой станции технического обслуживания SP4 автомобиль был похищен. Как сообщает Ассоциация защиты транспортных активов TAPA, все патрульные экипажи были извещены об этом случае и сразу же среагировали.
Еще бы не среагировать, когда воры нагло украли грузовик с товаром на четыре миллиона евро – соблазнились похитители не на электронику, как это бывало раньше, а на элитную косметику. Очевидно, грабеж был заранее спланирован, поскольку среди других магистральных тягачей с полуприцепами выбрали именно "косметический".
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Правда, воспользоваться награбленным воры не успели, потому что грузовик довольно быстро обнаружили. Фуру перехватили и заблокировали на кольцевой развязке. Двух подозреваемых задержали на месте происшествия.
В ходе расследования полицейские также изъяли кусачки, канцелярский нож, лезвие переключателя и электронные ключи, которые использовались для открывания и запуска грузовиков, говорится в сообщении местных СМИ.
Владельцы грузов и менеджеры по логистике открыли защитную пломбу транспортного средства, чтобы проверить похищенный груз, и подтвердили, что все 25 000 упаковок известного парфюмерного бренда, предназначенного для США, были на месте.
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По статистике TAPA, это было одно из десяти самых масштабных грузовых преступлений в июне, направленных против товаров стоимостью 1 миллион евро или более. Средняя сумма нанесенного ущерба достигла 1 978 700 евро.
Всего за 30 дней июня 2025 года в разведывательной системе TAPA EMEA (TIS) было зарегистрировано 21 серьезную кражу груза. Под эту категорию подпадали преступления со стоимостью ущерба в размере 100 000 евро или более. Они принесли в этой группе из 21 случая средний ущерб на один инцидент в размере 1 085 333 евро.
Основные инциденты в течение месяца включали:
- 600 000 евро – фармацевтические препараты, Origin в Калабрии, Италия, 25 июня.
- 500 000 евро – высококлассные велосипеды во Франции, 7 июня.
- 500 000 евро – телефоны, планшеты, умные часы и наушники, похищенные во Франции, 21 июня.
- 350 000 евро – одежда и обувь, Origin в Леблан-Месниль, Франция, 24 июня.
- 130 000 евро – миндальные орехи, похищены в Вюрте в Нидерландах, 13 июня.
- 125 000 евро –кража автозапчастей из цепочки поставок в Германии, 6 июня.
- 100 000 евро – велосипеды в итальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия, 6 июня.
Кражи грузов, о которых сообщалось TAPA EMEA в июне, включали большое количество преступлений, привело к нескольким арестам правоохранительными органами. В частности, были сделаны четыре ареста из-за кражи телефонов в Южной Голландии.
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За кражу из морского контейнера 719 электросамокатов арестован подозреваемый в Шидами, также Южная Голландия. Сообщается, что некоторые из них позже были замечены в продаже на онлайн-платформе в районе Роттердама.
Среднесуточный ущерб от зарегистрированных грузовых преступлений в июне составил 800 175 евро. Если конкретизировать, то каждый час похищались грузы на 33 340 евро, то есть ежеминутно воровали товара на 555 евро
Эти связанные с грузом преступления зарегистрированы в 36 странах региона TAPA в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Германия и Италия сохранили за собой два первых места по трехзначному количеству инцидентов – 196 и 102 инцидентов соответственно. Это составляет 47% от месячного показателя.
Страны с двузначными показателями инцидентов:
- Франция – 56 краж грузов, что составляет 8,8% от общего показателя июня.
- Испания – 54 или 8,5%.
- Великобритания – 51 или 8%.
- ЮАР Африка – 38 или 5,9%.
- Нидерланды – 25 или 3,9%.
- Греция – 20 или 3,1%.
- Румыния – 11 или 1,7%.
- Польша – 10 или 1,5%.
- Бельгия – 10 или 1,5%.
Кража из транспортного средства в дороге со 177 преступлениями (27,9% от общего количества за месяц) и кража из объекта со 166 инцидентами (26,1%) были двумя самыми распространенными типами инцидентов, зарегистрированных в течение месяца. С насилием и угрозами совершено 80 преступных краж.
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Убытки были зафиксированы по 20 товарным категориям, при этом в 11 зафиксированы двузначные кражи грузов.
Что в рейтинге краж:
- Инструменты/строительные материалы – 60 краж, 9,4% от общего показателя июня
- Кража топлива – 58 или 9,1%
- Наличные – 50 или 7,8%
- Без груза (кража грузовика и/или прицепа) – 37 или 5,8%
- Металл – 31 или 4,8%
- Различная электроника – 19 или 3%
- Косметика и гигиена – 17 или 2,6%
- Еда и напитки – 16 или 2,5%
- Одежда и обувь – 15 или 2,3%
- Ювелирные изделия/Драгоценные металлы – 13 или 2%
- Велосипеды/двухколесные транспортные средства – 11 или 1,7%