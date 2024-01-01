Кражи грузов становятся привлекательным бизнесом

Суммарно сумма потерянного только в первой сотне случаев достигла 704 142 евро. Это, как сообщает на своей странице Ассоциация защиты транспортируемых активов TAPA, без учета мелких краж.

Зафиксировано 12 краж грузов на сумму от 50 до 100 тысяч евро, в среднем 66 627 евро каждая.

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Среди самых громких – кража морского контейнера и 94 телевизоров в Хельсинборге, Швеция. Там владелец груза 28 октября потерял товара на сумму 89 780 евро.

Самые масштабные кражи из транспорта в октябре:

1 500 000 евро – вынужденная остановка и насильственное ограбление груза телефонов и ноутбуков на шоссе A67 в Нидерландах, 7 октября;

450 000 евро – трейлер был похищен ночью с охраняемой стоянки в Бад-Гоннефе в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, 2 октября;

400 000 евро – похищение транспортного средства с одеждой и обувью 19 октября со стороннего предприятия во Фрозиноне, Лацио, Италия;

380 000 евро – инцидент кражи неопределенных товаров со склада в Лондоне, Великобритания, 25 октября;

350 000 евро – кража сыра в Великобритании, вора нашли, а сыр пропал;

221 000 евро – преступление, связанное с кражей транспортного средства, земля Мекленбург-Передняя Померания, Германия, 1 октября.

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В Германии зафиксировали больше всего потерь грузов в базе данных TIS за октябрь – 142 преступления. Несколько других стран EMEA сообщили о двузначном количестве случаев за 31 день.

Количество краж грузов по странам в октябре:

Германия – 142;

Италия – 57;

Франция – 46;

Испания – 24;

Южная Африка – 22;

Великобритания – 17;

Ирландия – 13.

Кражи из цепей поставок были зарегистрированы в 21 категории продуктов TIS, больше всего воровали топливо – 110 случаев.