Крадіжки вантажів стають привабливим бізнесом

Сумарно сума втраченого лише у першій сотні випадків сягнула 704 142 євро. Це, як повідомляє на своїй сторінці Асоціація захисту транспортованих активів TAPA, без врахування дрібних крадіжок.

Зафіксовано 12 крадіжок вантажів на суму від 50 до 100 тисяч євро, в середньому 66 627 євро кожна.

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Серед найгучніших – крадіжка морського контейнера та 94 телевізорів в Гельсінборзі, Швеція. Там власник вантажу 28 жовтня втратив товару на суму 89 780 євро.

Наймасштабніші крадіжки з транспорту в жовтні:

1 500 000 євро – вимушена зупинка та насильницьке пограбування вантажу телефонів і ноутбуків на шосе A67 у Нідерландах, 7 жовтня;

450 000 євро – трейлер був викрадений вночі з охоронюваної стоянки в Бад-Гоннефі в німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія, 2 жовтня;

400 000 євро – викрадення транспортного засобу з одягом та взуттям 19 жовтня зі стороннього підприємства у Фрозіноне, Лаціо, Італія;

380 000 євро – інцидент крадіжки невизначених товарів зі складу в Лондоні, Великобританія, 25 жовтня;

350 000 євро – крадіжка сиру у Великій Британії, злодія знайшли, а сир пропав;

221 000 євро – злочин, пов’язаний з крадіжкою транспортного засобу, земля Мекленбург-Передня Померанія, Німеччина, 1 жовтня.

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У Німеччині зафіксували найбільше втрат вантажів у базі даних TIS за жовтень – 142 злочини. Кілька інших країн EMEA повідомили про двозначну кількість випадків за 31 день.

Кількість крадіжок вантажів по країнах у жовтні:

Німеччина – 42;

Італія – 57;

Франція – 46;

Іспанія – 24;

Південна Африка – 22;

Велика Британія – 17;

Ірландія – 13.

Крадіжки з ланцюгів постачання були зареєстровані у 21 категорії продуктів TIS, найбільше крали пальне – 110 випадків.