Злодії викрали фуру з парфумами: що з нею було далі

Власникам вантажу відносно пощастило. Водій вантажівки звернувся до поліції Крема в Ломбардії, Італія, що на зачинений станції технічного обслуговування поблизу траси SP4 автомобіль був викрадений. Як повідомляє Асоціація захисту транспортних активів TAPA, усі патрульні екіпажі були сповіщені про цей випадок і відразу ж зреагували.

Ще б пак не зреагувати, коли злодії нахабно поцупили вантажівку з товаром на чотири мільйони євро – спокусилися викрадачі не на електроніку, як це бувало раніше, а на елітну косметику. Вочевидь, грабунок був заздалегідь спланований, оскільки з-поміж інших магістральних тягачів з напівпричепами вибрали саме "косметичний".

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Щоправда, скористатися награбованим злодії не встигли, бо вантажівку досить швидко виявили. Фуру перехопили та заблокували на кільцевій розв'язці. Двох підозрюваних затримали на місці події.

Під час розслідування поліцейські також вилучили кусачки, канцелярський ніж, лезо перемикача та електронні ключі, які використовувалися для відкривання та запуску вантажівок, йдеться у повідомленні місцевих ЗМІ.

Власники вантажів і менеджери з логістики відкрили захисну пломбу транспортного засобу, щоб перевірити викрадений вантаж, і підтвердили, що всі 25 000 упаковок відомого парфумерного бренду, призначеного для США, були на місці.

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За статистикою TAPA, це був один із десяти наймасштабніших вантажних злочинів у червні, спрямованих проти товарів вартістю 1 мільйон євро або більше. Середня сума завданих збитків сягнула 1 978 700 євро.

Загалом за 30 днів червня 2025 року в розвідувальній системі TAPA EMEA (TIS) було зареєстровано 21 серйозну крадіжку вантажу. Під цю категорію підпадали злочини з вартістю збитків у розмірі 100 000 євро або більше. Вони принесли у цій групі з 21 випадку середній збиток на один інцидент розмірі 1 085 333 євро.

Основні інциденти протягом місяця включали:

600 000 євро – фармацевтичні препарати, Origin у Калабрії, Італія, 25 червня.

500 000 євро – висококласні велосипеди у Франції, 7 червня.

500 000 євро – телефони, планшети, розумні годинники та навушники, викрадені у Франції, 21 червня.

350 000 євро – одяг та взуття, Origin у Леблан-Месніль, Франція, 24 червня.

130 000 євро – мигдальні горіхи, викрадені у Вюрті в Нідерландах, 13 червня.

125 000 євро –крадіжка автозапчастин з ланцюжка поставок у Німеччині, 6 червня.

100 000 євро – велосипеди в італійському регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, 6 червня.

Крадіжки вантажів, про які повідомлялося TAPA EMEA у червні, включали велику кількість злочинів, призвело до кількох арештів правоохоронними органами. Зокрема, було здійснено чотири арешти через крадіжку телефонів у Південній Голландії.

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За крадіжку з морського контейнера 719 електросамокатів заарештовано підозрюваний у Шидамі, також Південна Голландія. Повідомляється, що деякі з них пізніше були помічені у продажу на онлайн-платформі в районі Роттердама.

Середньодобовий збиток від зареєстрованих вантажних злочинів у червні становив 800 175 євро. Якщо конкретизувати, то щогодини викрадалися вантажі на 33 340 євро, тобто щохвилини крали товару на 555 євро

Ці пов'язані з вантажем злочини зареєстровані в 36 країнах регіону TAPA в Європі, на Близькому Сході та в Африці. Німеччина та Італія зберегли за собою два перших місця за тризначною кількістю інцидентів – 196 та 102 інциденти відповідно. Це становить 47% від місячного показника.

Країни з двозначними показниками інцидентів:

Франція – 56 крадіжок вантажів, що становить 8,8% від загального показника червня.

Іспанія – 54 або 8,5%.

Велика Британія – 51 або 8%.

ПАР Африка – 38 або 5,9%.

Нідерланди – 25 або 3,9%.

Греція – 20 або 3,1%.

Румунія – 11 або 1,7%.

Польща – 10 або 1,5%.

Бельгія – 10 або 1,5%.

Крадіжка з транспортного засобу в дорозі зі 177 злочинами (27,9% від загальної кількості за місяць) та крадіжка з об'єкта зі 166 інцидентами (26,1%) були двома найпоширенішими типами інцидентів, зареєстрованих протягом місяця. З насильством та загрозами скоєно 80 злочинних крадіжок.

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Збитки були зафіксовані по 20 товарних категоріях, при цьому в 11 зафіксовано двозначні крадіжки вантажів.

Що в рейтингу крадіжок: