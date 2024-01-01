В яких країнах Європи найбільше крадуть з вантажівок: рейтинг

Попри всі заходи, повернути вкрадені речі й товари дуже важко. Кількарічна статистика експертів міжнародної асоціації безпеки на транспорті й передових технологій TAPA свідчить про загострення проблеми пограбувань. Крадіжки стають інтенсивнішими.

Як повідомляє Польська палата експедиції та логістики, у 2023 році в ЄС було зареєстровано понад 8 тисяч транспортних крадіжок. Такі випадки траплялися в середньому 23 рази на день. З урахуванням І кварталу 2024 року таких інцидентів за добу вже 29.

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За статистикою TAPA, Німеччина входить до числа провідних європейських країн з найбільшим відсотком крадіжок на транспорті (приблизно 2 700 випадків). Друге місце посіла Франція (1 200 крадіжок), за нею йдуть Італія та Швеція. Ситуація тут ще не така критична. У Польщі це буває лише 2,3%. (200 випадків) від загальної кількості транспортних крадіжок в ЄС.

Слід відразу уточнити, що мова йде про крадіжки як перевезених товарів, пального, так і цілих транспортних засобів.

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"Крадіжки цінних речей, таких як електронне обладнання чи паливо, є поширеним явищем, особливо коли злочини вчиняються організованими групами. Що може зробити перевізник у такій ситуації та хто несе відповідальність за перевезений вантаж? Безумовно, це складна тема, і чіткої відповіді на неї немає. Звісно, перевізник несе відповідальність за вантаж з моменту його отримання від замовника. З цієї причини підрядник може вимагати компенсації, але тут перевізник захищений положеннями Конвенції CMR, які вказують на те, що він може бути звільнений від відповідальності за вантаж у разі кількох факторів поза його контролем і доказів того, що він міг не запобігати злочину", – коментує Лукаш Хвальчук, управитель юридичної фірми IURIDICA.

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Рецептів результативної протидії крадіям немає. Перевізники покладають великі надії на сучасні технології, в т.ч. з телематичними рішеннями. Ці інновації захищають водіїв і вантажі та допомагають уникнути значно вищих витрат, також надають велику підтримку транспортно-логістичним компаніям, що залучені у перевезенні вантажів.