В каких странах Европы больше всего воруют из грузовиков: рейтинг

Несмотря на все меры, вернуть украденные вещи и товары очень трудно. Многолетняя статистика экспертов международной ассоциации безопасности на транспорте и передовых технологий TAPA свидетельствует об обострении проблемы ограблений. Кражи становятся более интенсивными.

Как сообщает Польская палата экспедиции и логистики, в 2023 году в ЕС было зарегистрировано более 8 тысяч транспортных краж. Такие случаи случались в среднем 23 раза в день. С учетом I квартала 2024 года таких инцидентов за сутки уже 29.

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По статистике TAPA, Германия входит в число ведущих европейских стран с наибольшим процентом краж на транспорте (примерно 2 700 случаев). Второе место заняла Франция (1 200 краж), за ней следуют Италия и Швеция. Ситуация здесь еще не такая критическая. В Польше это бывает лишь 2,3% (200 случаев) от общего количества транспортных краж в ЕС.

Следует сразу уточнить, что речь идет о кражах как перевозимых товаров, топлива, так и целых транспортных средств.

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"Кражи ценных вещей, таких как электронное оборудование или топливо, является распространенным явлением, особенно когда преступления совершаются организованными группами. Что может сделать перевозчик в такой ситуации и кто несет ответственность за перевозимый груз? Безусловно, это сложная тема, и четкого ответа на нее нет. Конечно, перевозчик несет ответственность за груз с момента его получения от заказчика. По этой причине подрядчик может требовать компенсации, но здесь перевозчик защищен положениями Конвенции CMR, которые указывают на то, что он может быть освобожден от ответственности за груз в случае нескольких факторов вне его контроля и доказательств того, что он мог не предотвращать преступления", – комментирует Лукаш Хвальчук, управляющий юридической фирмы IURIDICA.

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Рецептов результативного противодействия ворам нет. Перевозчики возлагают большие надежды на современные технологии, в т.ч. с телематическими решениями. Эти инновации защищают водителей и грузы и помогают избежать значительно более высоких расходов, также оказывают большую поддержку транспортно-логистическим компаниям, вовлеченным в перевозку грузов.