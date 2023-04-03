Выпущенный в единственном экземпляре уникальный гиперкар Lotec выставили на торги. Созданная немецкими специалистами модель C1000 ищет нового владельца.

Машина, которая была заказана в 1990 году, до сих пор остается одним из самых мощных автомобилей в мире, а по уровню эксклюзивности не имеет себе равных. Теперь достаточно обеспеченный ценитель уникальных гиперкаров может стать обладателем редкого Lotec C1000. Дорожный спортивный автомобиль был заказан нефтяным магнатом из Соединенных Арабских Эмиратов.

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Проект, получивший название Lotec C1000, был завершен в 1995 году. Машина построена на основе углепластикового монококка и имеет карбоновые панели, что позволило удержать массу в разумных пределах. Купе при весе 1080 кг имеет мощность 1000 лошадиных сил, которые были сняты с 5,6-литрового турбомотора V8 от Mercedes-Benz.

Гиперкар также получил гоночную 5-ступенчатую секвентальную коробку Hewland и задний привод. По расчетам инженеров Lotec, их детище способно было разгоняться до 431 километра в час – и это за три года до появления McLaren F1, развивавшего 386 километров в час! – Но если британский суперкар смог подтвердить свои цифры на практике, то немецкую машину официально никогда не испытывали на максимальную скорость.

Это не мешает американской компании Curated надеяться на выручку в несколько миллионов долларов за эксклюзивный гиперкар. Lotec C1000 с пробегом чуть более четырех тысяч километров была выставлена на продажу и цену готовы назвать только по запросу потенциального покупателя. За новую машину, отметим, более 30 лет назад заказчик заплатил около 3,5 миллионов долларов.