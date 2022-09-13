Итальянская фирма Pagani Automobili представила полностью новый гиперкар Utopia. Первая партия из 99 экземпляров уже распродана.

За четверть века активной работы Pagani Automobili представила лишь два гиперкара – Zonda и Huayra. Теперь настало время для третьего. До сих пор мы знали его лишь под кодовым обозначением C10, сегодня выяснилось настоящее имя – Utopia.

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В отличие от первых двух названий, заимствованных у ветров, “Утопия” – это посвящение одноименной книге английского философа Томаса Мора, которая впервые издана в 1516 году и заложила основы целого литературного жанра. Сам термин описывает идиллию, недосягаемое совершенство: судя по всему, основатель компании Горацио Пагани все же считает его достижимым, по крайней мере – в автомобильном мире.

Как и его предшественники, Pagani Utopia является двухместным среднемоторным суперкаром с двигателем V12 от Mercedes-AMG. Силуэт со смещенной вперед пассажирской капсулой, оптика, корпуса зеркал и четырехствольная титановая выпускная система с керамическим покрытием позволяют с первого взгляда узнать в этой машине работу Пагани. В отделанном вручную интерьере в стиле барокко аналоговых приборов заметно больше, чем “цифры”, но дизайн не кажется старомодным, скорее вневременным.

“Утопия” получила монококи из фирменных композитных материалов – Carbo-Titanium и Carbo-Triax – с увеличенной жесткостью и алюминиевые подвески на двойных поперечных рычагах с электронно-управляемыми амортизаторами, при создании которых учитывался опыт разработки трековой Huayra R. Однако сама форма ее кузова такова, что она превосходит предшественников в аэродинамической эффективности. А еще машина получилась очень легкой – 1280 кг.

Шестилитровый двигатель V12 в этом случае настроен на 864 л.с. и 1100 Нм, то есть увеличение по сравнению с Huayra составило всего 24 л.с.

На старте продаж в середине 2023 года двигатель будет сочетаться с 7-ступенчатым автоматом Xtrac, но до конца года предложат и альтернативу – семиступенчатую механику от того же производителя.

Цены на Pagani Utopia начинаются с 2 150 000 евро без учета налогов. При этом ожидается, что средний прайс с учетом опций составит уже 2 600 000 евро. Тираж первой партии купе ограничат 99 экземплярами. Все они уже распроданы.