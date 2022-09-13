Італійська фірма Pagani Automobili представила повністю новий гіперкар Utopia. Перша партія з 99 екземплярів вже розпродана.

За чверть століття активної роботи Pagani Automobili представила лише два гіперкари – Zonda та Huayra. Тепер настав час для третього. Досі ми знали його лише під кодовим позначенням C10, сьогодні з’ясувалося справжнє ім’я – Utopia.

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На відміну від перших двох назв, запозичених у вітрів, «Утопія» – це присвята однойменній книзі англійського філософа Томаса Мора, яка вперше видана в 1516 році і заклала основи цілого літературного жанру. Сам термін описує ідилію, недосяжну досконалість: судячи з усього, засновник компанії Гораціо Пагані все ж таки вважає його досяжним, принаймні – в автомобільному світі.

Як і його попередники, Pagani Utopia є двомісним середньомоторним суперкаром з двигуном V12 від Mercedes-AMG. Силует зі зміщеною вперед пасажирською капсулою, оптика, корпуси дзеркал та чотириствольна титанова випускна система з керамічним покриттям дозволяють з першого погляду впізнати в цій машині роботу Пагані. У оздобленому вручну інтер’єрі в стилі бароко аналогових приладів помітно більше, ніж «цифри», але дизайн не здається старомодним, скоріше позачасовим.

«Утопія» отримала монококи з фірмових композитних матеріалів – Carbo-Titanium і Carbo-Triax – зі збільшеною жорсткістю та алюмінієві підвіски на подвійних поперечних важелях з електронно-керованими амортизаторами, при створенні яких враховувався досвід розробки трекової Huayra R. Проте сама форма її кузова така, що вона перевершує попередників в аеродинамічній ефективності. А ще машина вийшла дуже легкою – 1280 кг.

Шестилітровий двигун V12 у цьому випадку налаштований на 864 к.с. і 1100 Нм, тобто збільшення у порівнянні з Huayra склала всього 24 к.с.

На старті продажів у середині 2023 року двигун поєднуватиметься з 7-ступеневим автоматом Xtrac, але до кінця року запропонують і альтернативу – семиступеневу механіку від того ж виробника.

Ціни на Pagani Utopia починаються з 2 150 000 євро без урахування податків. При цьому очікується, що середній прайс з урахуванням опцій складе вже 2 600 000 євро. Наклад першої партії купе обмежать 99 екземплярами. Всі вони вже розпродані.