Випущений у єдиному екземплярі унікальний гіперкар Lotec виставили на торги. Створена німецькими фахівцями модель C1000 шукає нового власника.

Машина, яка була замовлена в 1990 році, і досі залишається одним із найпотужніших автомобілів у світі, а за рівнем ексклюзивності не має собі рівних. Тепер досить забезпечений поціновувач унікальних гіперкарів може стати власником рідкісного Lotec C1000. Дорожній спортивний автомобіль був замовлений нафтовим магнатом з Об'єднаних Арабських Еміратів.

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Проект, що отримав назву Lotec C1000, було завершено у 1995 році. Машина побудована на основі вуглепластикового монокока та має карбонові панелі, що дозволило утримати масу в розумних межах. Купе при вазі 1080 кілограм має потужність 1000 кінських сил, які були зняті з 5,6-літрового турбомотора V8 від Mercedes-Benz.

Гіперкар також отримав гоночну 5-ступінчасту секвентальну коробку Hewland і задній привід. За розрахунками інженерів Lotec, їхнє дітище здатне було розганятися до 431 кілометра на годину - і це за три роки до появи McLaren F1, що розвивав 386 кілометрів на годину! Але якщо британський суперкар зміг підтвердити свої цифри на практиці, то німецьку машину офіційно ніколи не випробовували на максимальну швидкість.

Це не заважає американській компанії Curated сподіватися на виручку кілька мільйонів доларів за ексклюзивний гіперкар. Lotec C1000 із пробігом трохи більше чотирьох тисяч кілометрів виставили на продаж і ціну готові назвати лише за запитом потенційного покупця. За нову машину, зазначимо, понад 30 років тому замовник заплатив близько 3,5 мільйона доларів.