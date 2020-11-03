Sbarro Super Eight – это Ferrari 308 GTB в кузове хэтчбек от швейцарского ателье Sbarro.

Бельгийский дилер Speed ​​8 Classics выставил на продажу уникальный автомобиль – хэтчбек Sbarro Super Eight, построенный знаменитым дизайнером Франко Сбарро для Женевского моторшоу 1984 года. Фактически, это Ferrari 308 GTB с оригинальным кузовом.

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В 1980 году ателье Франко Сбарро строило огромные проекты, среди которых был абсолютно лютый хэтчбек Sbarro Super Twelve с 12-цилиндровым двигателем, собранный из двух мотоциклетных агрегатов Kawasaki по 1,3 литра каждый. Этот хэтчбек даже не получил разрешения на эксплуатацию на общественных дорогах. Вслед за ним фирма представила Super Eight с V8 от Ferrari – более цивилизованный, но все еще хардкорный хэтчбек. Он уже прошел омологацию на допуск на общественные дороги.

"Супер Восемь" построений на шасси среднемоторного Ferrari 308 GTB. От итальянского суперкара хэтчбеку достался 2,9-литровый двигатель V8 с пятиступенчатой "механикой" и всеми компонентами шасси. Мощности агрегата в 265 лошадиных сил хватало, чтобы разогнать 800-килограммовую машину со стеклопластиковым кузовом до максимальных 210 км/ч.

В объявлении указано, что Sbarro Super Eight полностью готов к эксплуатации на дорогах общего пользования: сертификация позволяет свободно ездить на машине в Германии и Нидерландах. Пробег хэтчбека составляет чуть больше 26 тысяч километров. Цена не названа, ее готовы предоставить по запросу, однако известно, что два года назад в Бельгии этот автомобиль продавали через аукцион eBay и его стоимость составляла от 50 до 60 тысяч долларов.

Фото: Sbarro Super Eight / Speed ​​8 Classics