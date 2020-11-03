Sbarro Super Eight – це Ferrari 308 GTB у кузові хетчбек від швейцарського ательє Sbarro.

Бельгійський дилер Speed ​​8 Classics виставив на продаж унікальний автомобіль – хетчбек Sbarro Super Eight, побудований знаменитим дизайнером Франко Сбарро для Женевського моторшоу 1984 року. Фактично, це Ferrari 308 GTB з оригінальним кузовом.

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У 1980-х ательє Франко Сбарро будувало шалені проекти, серед яких був абсолютно лютий хетчбек Sbarro Super Twelve з 12-циліндровим двигуном, зібраний з двох мотоциклетних агрегатів Kawasaki по 1,3 літра кожен. Цей хетчбек навіть не отримав дозволу на експлуатацію на громадських дорогах. Слідом за ним фірма представила Super Eight з V8 від Ferrari – більш цивілізований, але все ще хардкорний хетчбек. Він вже пройшов омологацію на допуск на громадські дороги.

“Супер Вісім” побудуваний на шасі середньомоторного Ferrari 308 GTB. Від італійського суперкара хетчбеку дістався 2,9-літровий двигун V8 з п'ятиступеневою “механікою” та усіма компонентами шасі. Потужності агрегата у 265 кінських сил вистачало, щоб розігнати 800-кілограмову машину зі склопластиковим кузовом до максимальних 210 км/год.

У оголошенні вказано, що Sbarro Super Eight повністю готовий до експлуатації на дорогах загального користування: сертифікація дозволяє вільно їздити на машині в Німеччині і Нідерландах. Пробіг хетчбека складає трохи більше 26 тисяч кілометрів. Ціна не названа, її готові надати на запит, однак відомо, що два роки тому у Бельгії цей автомобіль продавали через аукціон eBay і його вартість становила від 50 до 60 тисяч доларів.

Фото: Sbarro Super Eight / Speed ​​8 Classics