Существующий в единственном экземпляре Rolls-Royce Hyperion за год подорожал вдвое. За родстер просят около 10 миллионов долларов.

Уникальный Rolls-Royce Hyperion снова выставили на продажу. За год его цена выросла вдвое и сейчас за родстер просят почти 10 миллионов долларов.

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Единственный в своем роде автомобиль базируется на шасси Phantom Drophead Coupé и оснащен стандартным для этой модели двигателем – каноническим V12 6.75 мощностью 453 лошадиные силы. Вдохновением для создавшего машину ателье Pininfarina стали роскошные купе начала прошлого века и прогулочные катера.

Родстер Hyperion был построен по заказу известного коллекционера Роллс-Ройса Роланда Холла. Машину показали публике на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич 15 лет назад, и вот уже много лет она периодически появляется в продаже одного и того же дилера из ОАЭ. В 2009 году за Hyperion просили почти 4,5 миллиона евро, в 2017-м цена упала до двух миллионов, а год назад уникальный Rolls-Royce снова стоил около 4,5 миллиона евро. Пока его продают за 9,4 миллиона. Более чем двукратное увеличение в цене, безусловно, вызывает удивление, но судя по статистике, дорожает не только Hyperion.

А вообще, машина по-своему интересна, поскольку это последний прижизненный проект Андреа Пининфарина. В основе Hyperion лежит Drophead Coupе. Родстер проектировали с учетом гигантских купе начала XX века, поэтому передние стойки и кресла сдвинуты на 400 миллиметров к корме. Заднего ряда нет, однако перед лобовым стеклом появился специальный отсек для спортивных ружей. Вторая фишка «Гипериона» – часы-турбионы Girard-Perregaux на базе Tourbillon Vintage 1945, которые также можно носить на руке (на фотографиях салона их не видно).

Наружные панели родстера изготовлены из углепластика. Двери полностью деревянные, а изготовили их мастера, обычно работающие над яхтами. Hyperion оснащен биксеноновыми фарами, светодиодной подсветкой радиаторной решетки и складной мягкой крышей. Двигатель V12 объемом 6,75 литра остался без изменений. Он развивает 453 лошадиные силы и 720 Нм крутящего момента, обеспечивая разгон до 60 миль в час (97 км/ч) за 5,6 секунды. Максимальная скорость ограничена 250 километрами в час.