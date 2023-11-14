Існуючий в єдиному екземплярі Rolls-Royce Hyperion за рік подорожчав удвічі. За родстер просять майже 10 мільйонів доларів.

Унікальний Rolls-Royce Hyperion знову виставили на продаж. За рік його ціна зросла вдвічі і зараз за родстер просять майже 10 мільйонів доларів.

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Єдиний у своєму роді автомобіль базується на шасі Phantom Drophead Coupé і оснащений стандартним для цієї моделі двигуном - канонічним V12 6.75 потужністю 453 кінські сили. Натхненням для ательє Pininfarina, що створив машину, стали розкішні купе початку минулого століття і прогулянкові катери.

Родстер Hyperion був побудований на замовлення відомого колекціонера Роллс-Ройс Роланда Холла. Машину показали публіці на конкурсі елегантності в Пеббл-Біч 15 років тому, і ось уже багато років вона періодично з'являється у продажу одного і того ж дилера з ОАЕ. 2009 року за Hyperion просили майже 4,5 мільйона євро, 2017-го ціна впала до двох мільйонів, а рік тому унікальний Rolls-Royce знову коштував близько 4,5 мільйона євро. Наразі його продають за 9,4 мільйона. Більш ніж дворазове збільшення до ціни, безумовно, викликає подив, але судячи зі статистики, дорожчає не тільки Hyperion.

А взагалі, машина по-своєму цікава, оскільки це останній прижиттєвий проект Андреа Пінінфаріни. В основі Hyperion лежить Drophead Coupе. Родстер проектували з огляду на гігантські купе початку XX століття, тому передні стійки та крісла зсунуті на 400 міліметрів до корми. Заднього ряду немає, проте перед лобовим склом з'явився спеціальний відсік для спортивних рушниць. Друга фішка «Гіперіона» - годинник-турбійони Girard-Perregaux на базі Tourbillon Vintage 1945, які також можна носити на руці (на фотографіях салону їх не видно).

Зовнішні панелі родстера виготовлені з вуглепластику. Двері цілком дерев'яні, а виготовили їх майстри, які зазвичай працюють над яхтами. Hyperion оснащений біксеноновими фарами, світлодіодним підсвічуванням решітки радіатора і складним м'яким дахом. Двигун V12 об'ємом 6,75 літра залишився без змін. Він розвиває 453 кінські сили та 720 Нм крутного моменту, забезпечуючи розгін до 60 миль на годину (97 км/год) за 5,6 секунди. Максимальна швидкість обмежена 250 кілометрами на годину.