Союз воинов-лесоводов передал подшефной егерской бригаде ВСУ шесть пикапов и пять разведывательных дронов Mavic.

Всего в три этапа эта общественная организация передала фронтовикам 56 квадрокоптеров, 40 приборов ночного видения, зарядные станции, аккумуляторы и многие другие приборы и амуниции.

Помочь средствами для закупок техники, гаджетов и всяческого имущества вызвались работники ГП "Леса Украины": тысячи лесоводов присоединились к инициативе помочь подшефным воинским подразделениям.

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По словам председателя Союза Владимира Ковальчука, на фронте потребность в разведывательных беспилотниках острейшая, поскольку "это глаза артиллерии".

Момент передачи третьего транша подшефным фронтовым подразделениям. Фото: ГП "Леса Украины"

Благодаря работе беспилотников наши артиллеристы могут видеть позиции врага в любое время суток и наносить удары по его позициям.

Некоторые "мавики" даже распознают температуру враждебных объектов, а камеры передают изображение с высокой четкостью, что позволяет обнаружить любой вид техники в радиусе нескольких километров. Поэтому по их наведению воины успешно уничтожают живую силу врага и российские БМП, БТР или склады боеприпасов.

Союз воинов-лесоводов не останавливается на сделанном и готовит новый транш для защитников.