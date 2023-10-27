Спілка воїнів-лісівників передала підшефній єгерській бригаді ЗСУ шість пікапів та п’ять розвідувальних дронів Mavic.

Загалом за три етапи ця громадська організація передала фронтовикам 56 квадрокоптерів, 40 приладів нічного бачення, зарядні станції, акумулятори та багато інших приладів й амуніції.

Допомогти коштами для закупівель техніки, гаджетів та усілякого майна зголосилися працівники ДП "Ліси України ": тисячі лісівників долучились до ініціативи допомогти підшефним підрозділам.

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За словами голови Спілки Володимира Ковальчука, на фронті потреба у розвідувальних безпілотниках є найгострішою, оскільки "це очі артилерії".

Момент передачі третього траншу підшефним фронтовим підрозділам. Фото: ДП "Ліси України"

Завдяки роботі безпілотників наші артилеристи можуть бачити позиції ворога в будь-який час доби й завдавати ударів по його позиціях.

Деякі "мавіки" навіть розпізнають температуру ворожих об’єктів, а камери передають зображення з високою чіткістю, що дозволяє виявити будь-який вид техніки в радіусі декількох кілометрів. Тому за їх наведенням, воїни успішно знищують живу силу ворога та російські БМП, БТР чи склади боєприпасів.

Спілка воїнів-лісівників не зупиняється на зробленому й готує новий транш для захисників.