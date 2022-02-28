В Киеве занимать полосу общественного транспорта может только спецтранспорт.
Несмотря на то, что общественный транспорт в Киеве практически не работает, ездить по их полосе запрещено, напоминает КГГА.
Еще и особенно, в условиях военного времени нарушители будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп. Реагирование будет соответствующим.
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Пользоваться полосой общественного транспорта имеют право: авто со спецгрузами, общественный транспорт, военная техника и кареты скорой помощи!
Город живет в условиях военного положения, напоминают в КГГА. Сохраняйте спокойствие и не подвергайте себя опасности.