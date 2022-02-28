В Києві займати смугу громадського транспорту може лише спецтранспорт.

Попри те, що громадський транспорт в Києві практично не працює, їздити їх смугою заборонено, нагадує КМДА.

Ще й надто, в умовах воєнного часу порушники будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп. Реагування буде відповідним.

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Користуватися смугою громадського транспорту мають право: авто зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги!

Місто живе в умовах воєнного стану, нагадують в КМДА. Зберігайте спокій та не наражайте себе на небезпеку.