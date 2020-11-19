Мощность обеспечивают четыре электромотора.

Очередной электрический стартап, появившийся из ниоткуда, заявляет планы стать “первым американским производителем люксовых гиперкаров”. Первая модель марки Elation получила чисто американское название Freedom – “Свобода”.

Также интересно: Infiniti QX55: абсолютная новинка в форме купе-кроссовера

Основатели стартапа Elation – Карлос Сатуловски и Мауро Саравия. Об автомобиле говорят, что он ”разрабатывался при участии лучших аргентинских спецов по автоспорту". Также в пресс-релизе отмечается, что команда инженеров работала в Формуле 1, 24 Часа Ле Ман и нескольких других европейских чемпионатах.

Компания не вдавалась в детали, но рендеры позволяют увидеть передний сплиттер из углеродного волокна, вентилируемый “нос” и аэродинамические боковые юбки. Мы также можем увидеть двери типа “крыло чайки”, активное заднее крыло, массивный диффузор и задний бампер со сквозными отверстиями до колес.

Фото: концепт Elation Freedom / Carscoops

Салон выполнен в стиле самолетов истребителей, с цифровой приборной панелью, минималистичным центральным стеком. Компания также заявила, что клиенты могут персонализировать салон премиальной кожей, драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Т-образный блок литий-ионных батарей будет доступен в двух версиях производительности на 100 и 120 кВт-ч. Пробег на одном заряде должен составлять 480-650 километров.

Базовая модель предусматривает оснащение тремя электродвигателями, выдающими общую мощность в 1414 л.с. Четырехмоторный вариант будет иметь отдачу около 1903 л.с. и сможет разогнаться от 0 до 100 км/ч примерно за 1,8 секунды. Максимальная скорость составит 420 км/ч.

Третьим вариантом силовой установки для Freedom станет 5,2-литровый двигатель V10, который соединен с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением S-tronic от Audi. Такое исполнение будет называться Freedom Iconic, будет полноприводным будет иметь производительность в 750+ л.с. и 664 Нм крутящего момента. До сотни машина с ДВС сможет разгоняться за 2,5 секунды, прежде чем достигать максималки в 385 км/ч.

Базовая версия Freedom составляет 2 миллиона долларов, в то время как Freedom Iconic оценивается в 2,3 миллиона долларов. К сожалению, нет никакой информации о том, когда гиперкар будет выпущен, как и гарантий, что Freedom будет чем-то иным, чем хорошей визуализацией.