Потужність забезпечують чотири електромотори.

Черговий електричний стартап, що з’явився з нізвідки, заявляє плани стати “першим американським виробником люксових гіперкарів”. Перша модель марки Elation отримала суто американську назву Freedom – “Свобода”.

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Засновники стартапа Elation – Карлос Сатуловскі та Мауро Саравія. Про автомобіль кажуть, що він “розроблявся за участі найкращих аргентинських спеців з автоспорту”. Також у прес-релізі зазначається, що команда інженерів працювала у Формулі 1, 24 Години Ле Ман та кількох інших європейських чемпіонатах.

Компанія не вдавалась в деталі, але рендери дозволяють побачити передній спліттер з вуглецевого волокна, вентильований “ніс” та аеродинамічні бокові спідниці. Ми також можемо побачити двері типу “крило чайки”, активне заднє крило масивний дифузор та задній бампер з наскрізними отворами до коліс.

Фото: концепт Elation Freedom / Carscoops

Салон виконаний у стилі літаків винищувачів, з цифровою панеллю приладів, мінімалістичним центральним стеком. Компанія також заявила, що клієнти можуть персоналізувати салон преміальною шкірою, дорогоцінними металами та коштовними каменями.

Т-подібний блок літій-іонних батарей буде доступний у двох версіях продуктивності на 100 і 120 кВт-год. Пробіг на одному заряді має складати 480-650 кілометрів.

Базова модель передбачає оснащення трьома електродвигунами, що видають загальну потужність у 1414 к.с. Чотиримоторний варіант матиме віддачу близько 1903 к.с. і зможе розігнатися від 0 до 100 км/год приблизно за 1,8 секунди. Максимальна швидкість становитиме 420 км/год.

Третім варіантом силової установки для Freedom стане 5,2-літровим двигуном V10, який поєднаний із семиступінчастою коробкою передач з подвійним зчепленням S-tronic від Audi. Таке виконання матиме назву Freedom Iconic, буде повнопривідним матиме продуктивність у 750+ к.с. і 664 Нм крутного моменту. До сотні машина з ДВЗ зможе розганятись за 2,5 секунди, перш ніж досягати максималки у 385 км/год.

Базова версія Freedom становить 2 мільйони доларів, тоді як Freedom Iconic оцінюється від 2,3 мільйонів доларів. На жаль, немає жодної інформації про те, коли гіперкар буде випущений, як і гарантій, що Freedom буде чимсь іншим, ніж гарною візуалізацією.