Полностью электрический внедорожник BMW iX взяли в ряды полиции в Швейцарии.

Популярность электромобилей растет. Батарейные электрокары становятся обычным явлением в парках экстренных автомобилей по всему миру. К этой тенденции присоединяется и швейцарская полиция, недавно получившая первый в мире патрульный автомобиль BMW iX.

Читайте также: В Чехии нарушитель скрылся от полиции на болиде Формулы-1

В отличие от обычной версии автопроизводитель оснастил электрический внедорожник специальным оборудованием, предназначенным для полицейских задач. Помимо оранжевых наклеек «Polizei», вариант xDrive50 оснащен фонарями, установленными на крыше, дополненными синими предупредительными лампочками спереди и желтыми фонарями на дверях багажника.

Если этого мало для проезда через трафик, дополнительные аварийные лампы можно найти в боковых зеркалах и на переднем бампере. Балка крыши имеет достаточно хитрый прием. Благодаря матрице стоп-сигналов, полицейские могут общаться с участниками дорожного движения с помощью выбора сообщений, таких как «остановитесь полиция», «ДТП» или «пожалуйста, следуйте».

Внутри электрический BMW сохранил свое роскошное оборудование, но приборная панель была немного изменена. Дополнительный монитор поддерживает систему камер, а полицейский сканер Polycom установлен на приборной панели.

Модельль xDrive50 имеет под капотом 516 лошадиных сил и 564 фунт-фут крутящего момента, которые бесшумно разгоняют iX до 100 км/ч за 4,4 секунды.

По оценкам EPA, дальности 521 км должно хватить для среднего рабочего дня экипажа. BMW ничего не упоминает о том, как будет использоваться автомобиль, но по предположениям электрокар будет заряжаться ночью и использоваться посменно. Возможно, BMW предоставила быстрые зарядные устройства.