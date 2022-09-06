Повністю електричний позашляховик BMW iX взятий до лав поліції у Швейцарії.

Популярність електромобілів зростає. Батарейні електрокари починають ставати звичним явищем у парках екстрених автомобілів по всьому світу. До цієї тенденції приєднується й швейцарська поліція, яка нещодавно отримала перший у світі патрульний автомобіль BMW iX.

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На відміну від звичайної версії, автовиробник оснастив електричний позашляховик спеціальним обладнанням, призначеним для поліцейських завдань. Окрім помаранчевих наклейок «Polizei», варіант xDrive50 оснащений ліхтарями, встановленими на даху, доповненими синіми попереджувальними лампочками спереду та жовтими ліхтарями на дверях багажника.

Якщо цього замало для проїзду через трафік, додаткові аварійні лампи можна знайти в бічних дзеркалах і на передньому бампері. Балка даху має також досить хитрий прийом. Завдяки матриці стоп-сигналів поліцейські можуть спілкуватися з учасниками дорожнього руху за допомогою вибору повідомлень, таких як «зупиніться поліція», «ДТП» або «будь ласка, слідуйте».

Всередині електричний BMW зберіг своє розкішне обладнання, але панель приладів була трохи змінена. Додатковий монітор підтримує систему камер, а поліцейський сканер Polycom був встановлений на приладовій панелі.

Моделль xDrive50, має під капотом 516 кінських сил і 564 фунт-фут крутного моменту, які безшумно розганяють iX до 100 км/год за 4,4 секунди.

За оцінками EPA дальності 521 км має вистачити для середнього робочого дня екіпажу. BMW нічого не згадує про те, як буде використовуватися автомобіль, але за припущеннями, електрокар заряджатиметься вночі й використовуватиметься за змінами. Можливо, BMW надала й швидкі зарядні пристрої.