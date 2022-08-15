У Чехії на автомагістралі несподівано засвітився гоночний болід Ferrari. Таке враження, що автомобіль тільки з’їхав з автодрому Формули-1.

Звичайно, експлуатація подібних автомобілів на дорогах загального користування заборонена, тому на Ferrari звернула увагу чеська поліція. Проте догнати швидкісний болід копи не змогли – він легко відірвався від переслідувачів. І так тролить поліцію він уже не вперше.

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Варто зазначити, що це болід все-таки не Формули-1, а нижчої серії GP2 – його розфарбували у кольори Ferrari. Хоча це не значить, що він повільний. Його 4,0-літровий атмосферний V8 Renault видає 620 к. с., а важить автівка всього 688 кг.

Цей болід вже не молодий. Він ще з тих славетних часів коли перегони Формули-1 були захоплюючими, техрегламент лояльним, а реклама тютюнових виробів на болідах – дозволеною.