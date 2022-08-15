В Чехии на автомагистрали неожиданно засветился гоночный болид Ferrari. Такое впечатление, что автомобиль только съехал с автодрома Формулы-1.

Конечно, эксплуатация подобных автомобилей на дорогах общего пользования запрещена, поэтому на Ferrari обратила внимание чешская полиция. Однако догнать скоростной болид копы не смогли – он легко оторвался от преследователей. И так троллит полицию он уже не первый раз.

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Стоит отметить, что это болид все-таки не Формулы-1, а низшей серии GP2 – его раскрасили в цвета Ferrari. Хотя это не значит, что он медленный. Его 4,0-литровый атмосферный V8 Renault выдает 620 л. с., а весит машина всего 688 кг.

Этот болид уже не молод. Он еще с тех славных времен когда гонки Формулы – 1 были захватывающими, техрегламент лояльным, а реклама табачных изделий на болидах – разрешенной.