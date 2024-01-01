ЕС готовится отменить сверхвысокие пошлины на электрические авто из Китая

Евросоюз и КНР договорились рассмотреть возможность установления минимальных цен на электромобили китайского производства вместо тарифов, введенных ЕС в прошлом году, сообщил представитель Еврокомиссии.

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В заявлении Минторговли КНР говорится, что переговоры должны начаться немедленно. Об этом сообщает Укравтопром.

Дискуссии о возможном перемирии в этом споре происходят в то время, когда США начали торговую войну, в частности с ЕС и Китаем.

Немецкая ассоциация автомобильной промышленности VDA уже приветствовала возможные переговоры между ЕС и Китаем, называя пошлины "ошибкой".