ЄС готується скасувати надвисокі мита на електричні авто з Китаю

Євроcоюз і КНР домовилися розглянути можливість встановлення мінімальних цін на електромобілі китайського виробництва замість тарифів, запроваджених ЄС минулого року, повідомив речник Єврокомісії.

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У заяві Мінторгівлі КНР йдеться, що переговори мають розпочатися негайно. Про це повідомляє Укравтопром.

Дискусії щодо можливого перемир'я у цій суперечці відбуваються в той час, коли США розпочали торговельну війну, зокрема з ЄС та Китаєм.

Німецька асоціація автомобільної промисловості VDA вже привітала можливі переговори між ЄС та Китаєм, називаючи мита «помилкою».