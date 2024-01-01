ЄС готується скасувати надвисокі мита на електричні авто з Китаю

Посилання скопійовано!
Євроcоюз і КНР домовилися розглянути можливість встановлення мінімальних цін на електромобілі китайського виробництва замість тарифів, запроваджених ЄС минулого року, повідомив речник Єврокомісії.
Читайте також: Чи подорожчають биті авто зі США після введення мит Трампа
У заяві Мінторгівлі КНР йдеться, що переговори мають розпочатися негайно. Про це повідомляє Укравтопром.
Дискусії щодо можливого перемир'я у цій суперечці відбуваються в той час, коли США розпочали торговельну війну, зокрема з ЄС та Китаєм.
Німецька асоціація автомобільної промисловості VDA вже привітала можливі переговори між ЄС та Китаєм, називаючи мита «помилкою».