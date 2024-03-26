Громады Киевской и Черниговской областей получили от Европейского Союза, правительства Японии и UNDP в Украине 15 современных мусоровозов.

Новые грузовики для сбора и транспортировки твердых бытовых отходов заменят устаревшие и уничтоженные во время российских атак мусоровозы в Бучанской, Ирпенской, Иванковской и Макаровской громадах. Туда поступило восемь машин.

Еще семь мусоровозов получили Великая Дымерка, Гостомель, Дмитровка, Гребенковка, Згуровка и Дымер этой же Киевской области. Одна машина отправилась в Ивановскую громаду Черниговской области.

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Все территориальные объединения получили спецтранспорт на шасси Ford 2533 DC, в моторной нише которого стоит 9-литровый дизельный двигатель, выдающий мощность 330 л.с. и 1300 Нм крутящего момента. Для удобств работы водителя здесь есть камера заднего обзора в кормовой части кузова и цветной монитор в кабине.

Бункер надстройки Hidro-Mak 18-22 М3 для сбора, прессования и вывоза твердых бытовых отходов за пределы населенного пункта на свалки или в места переработки имеет коэффициент прессования от 4:1 до 6:1. Работает с контейнерами объемом 0,12-1,1 куб. м.

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Машины на днях прошли регистрацию в местных Сервисных центрах МВД и введены в эксплуатацию.

Фото: UNDP