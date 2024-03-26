Громади Київської та Чернігівської областей отримали від Європейського Союзу, уряду Японії та UNDP в Україні 15 сучасних сміттєвозів.

Нові вантажівки для збору й транспортування твердих побутових відходів замінять застарілі та знищені під час російських атак сміттєвози в Бучанській, Ірпінській, Макарівській та Іванківській громадах. Туди надійшло вісім машин.

Ще сім сміттєвозів отримали Велика Димерка, Гостомель, Дмитрівка, Гребінківка, Згурівка та Димер цієї ж Київської області. Одна машина відправилася в Іванівську громаду Чернігівщини.

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Усі територіальні об’єднання отримали спецтранспорт на шасі Ford 2533 DC, в моторній ніші якого стоїть 9-літровий дизельний двигун, що видає потужність 330 к.с. і 1300 Нм крутного моменту. Для зручностей роботи водія тут є камера заднього огляду в кормовій частині кузова та кольоровий монітор в кабіні.

Бункер надбудови Hidro-Mak 18-22 М3 для збирання, пресування та вивезення твердих побутових відходів за межі населеного пункту на звалища чи в місця перероблення має коефіцієнт пресування від 4:1 до 6:1. Працює з контейнерами об’ємом 0,12-1,1 куб. м.

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Машини днями пройшли реєстрацію в місцевих Сервісних центрах МВС і введені в експлуатацію.

Фото: UNDP