Полный переход европейских стран на электромобили планируется в 2035 году. При этом ранее зарегистрированные автомобили можно будет использовать и в дальнейшем.

Европейский союз (ЕС) планирует с 2035 года регистрировать только автомобили на электрической тяге без всяких исключений, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию немецкой газеты Handelsblatt. При этом зарегистрированные ранее автомобили можно будет использовать и дальше.

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Handelsblatt ознакомилась с компромиссным предложением Франции, председательствующей в Совете ЕС, которое было разослано странам-членам блока в конце прошлой недели. В нем нет никаких новых дополнений, исключений или более длительного переходного периода, и поддержка такого предложения как в Европарламенте, так и в Совете ЕС не вызывает сомнений.

Франция предлагает запретить с 2035 года в ЕС регистрацию новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей, которые работают с выбросами углекислого газа, то есть регистрации будут подлежать только электромобили.

В компромиссном предложении только указаны новые обязательства по отчетности, согласно которым Еврокомиссии необходимо каждые два года оценивать выполнение мероприятий по переподготовке работников автомобильной промышленности. Это связано с потерей рабочих мест в странах Восточной Европы из-за прекращения выпуска двигателей внутреннего сгорания для легковых автомобилей. По оценкам Европейской ассоциации автомобильных поставщиков (CLEPA), из-за этого в ЕС будет потеряно около полумиллиона рабочих мест.

Хотя изначально Германия выступала против поэтапного отказа от двигателей внутреннего сгорания, с приходом к власти коалиции “Светофор” страна теперь поддерживает предложение Еврокомиссии относительно их запрета. Голосование по этому вопросу должно состояться сегодня.