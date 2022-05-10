Модель "Элик Атом" разработали специально для ВСУ.

Предыдущую версию электробайка уже опробовали в боевых условиях, после чего компания приняла во внимание пожелания военных и сделала новую модель.

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Первым делом новую версию оборудовали выходом на 220 Вольт, подходящим к любому штатному зарядному устройству. Это позволит бойцам не брать в рейды дополнительные павербанки.

Дополнительный павербанк

Каждый электробайк стоит примерно 127 тыс. грн. Сейчас донаты на новую партию собирает Вадим Игнатов, заместитель председателя правления по PR и коммуникациям в Украинской ассоциации участников рынка электромобилей.

Технические характеристики: