Модель "Элик Атом" разработали специально для ВСУ.
Предыдущую версию электробайка уже опробовали в боевых условиях, после чего компания приняла во внимание пожелания военных и сделала новую модель.
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Первым делом новую версию оборудовали выходом на 220 Вольт, подходящим к любому штатному зарядному устройству. Это позволит бойцам не брать в рейды дополнительные павербанки.
Дополнительный павербанк
Каждый электробайк стоит примерно 127 тыс. грн. Сейчас донаты на новую партию собирает Вадим Игнатов, заместитель председателя правления по PR и коммуникациям в Украинской ассоциации участников рынка электромобилей.
Технические характеристики:
- максимальная скорость: 90 км / ч;
- максимальный пробег на одном заряде: 100-150 км;
- номинальная мощность двигателя: 3000 Вт.