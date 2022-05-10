Модель "Елік Атом" розробили спеціально для ЗСУ.
Попередню версію електробайка вже випробували у бойових умовах, після чого компанія взяла до уваги побажання військових та зробила нову модель.
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Насамперед нову версію обладнали виходом на 220 Вольт, що підходить до будь-якого штатного зарядного пристрою. Це дозволить бійцям не брати у рейди додаткові павербанки.
Додатковий павербанк
Кожен електробайк коштує приблизно 127 тис. грн. Зараз донати на нову партію збирає Вадим Ігнатов, заступник голови правління з PR та комунікацій в Українській асоціації учасників ринку електромобілів.
Технічні характеристики:
- максимальна швидкість: 90 км/год;
- максимальний пробіг на одному заряді: 100-150 км;
- номінальна потужність двигуна: 3000 Вт.