Повний перехід європейських країн на електромобілі планується у 2035 році. При цьому раніше зареєстровані автомобілі можна буде використовувати й надалі.

Європейський союз (ЄС) планує з 2035 року реєструвати лише автомобілі на електричній тязі без жодних винятків, повідомляє ТАСС із посиланням на публікацію німецької газети Handelsblatt. При цьому зареєстровані раніше автомобілі можна буде використовувати і далі.

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Handelsblatt ознайомилася з компромісною пропозицією Франції, яка головує в Раді ЄС, яку було розіслано країна членам блоку наприкінці минулого тижня. У ньому немає жодних нових доповнень, винятків або тривалішого перехідного періоду, і підтримка такої пропозиції як у Європарламенті, так і в Раді ЄС не викликає сумнівів.

Франція пропонує заборонити з 2035 року в ЄС реєстрацію нових легкових автомобілів та легких комерційних автомобілів, які працюють із викидами вуглекислого газу, тобто реєстрації підлягатимуть лише електромобілі.

У компромісній пропозиції лише зазначені нові зобов'язання щодо звітності, згідно з якими Єврокомісії необхідно кожні два роки оцінювати виконання заходів з перепідготовки працівників автомобільної промисловості. Це пов'язано із втратою робочих місць у країнах Східної Європи через припинення випуску двигунів внутрішнього згоряння для легкових автомобілів. За оцінками Європейської асоціації автомобільних постачальників (CLEPA), через це в ЄС буде втрачено близько півмільйона робочих місць.

Хоча спочатку Німеччина виступала проти поетапної відмови від двигунів внутрішнього згоряння, з приходом до влади коаліції «Світлофор» країна тепер підтримує пропозицію Єврокомісії щодо їхньої заборони. Голосування з цього питання має відбутися сьогодні.