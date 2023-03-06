ЕС откладывает голосование по запрету ICE из-за обеспокоенности Германии по расходам и потере рабочих мест.

Европейский Союз отложил ключевое голосование по запрещению автомобилей с двигателями внутреннего сгорания после того, как Германия выразила обеспокоенность «зелеными» планами блока. Конкретный вопрос заключается в том, как запреты окажут влияние на автомобильную промышленность и использование электронного топлива в автомобилях после 2035 года.

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Германия хочет минимизировать потерю рабочих мест и получить гарантии, что е-топливо можно использовать в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания после прекращения производства в 2035 году.

Голосование должно было стать обычным одобрением соглашения, достигнутого ЕС в прошлом году, запрещающего новые транспортные средства, работающие на ископаемом топливе, начиная с 2035 года. Однако задержка произошла из-за опасений, что Германия воздержится от голосования, что может сорвать «зеленые» планы ЕС.

Устранение углеродных выбросов транспорта является ключевой частью целей ЕС по сокращению выбросов парниковых газов на 55 процентов в этом десятилетии и достижении климатической нейтральности к 2050 году. Однако существуют беспокойства по поводу влияния на автомобильную промышленность, когда она переходит к производству электромобилей. Эти опасения были осознаны в прошлом месяце, когда Ford объявил о сокращении около 3800 рабочих мест по всей Европе, причем больше всего пострадали работники в Германии и Великобритании.

Однако выделение законодательства для электронного топлива не касается сокращения рабочих мест в производстве транспортных средств. Это только обеспечивает путь для продления эксплуатации существующих автомобилей внутреннего сгорания. Кроме того, любое законодательство может иметь нюансы технических лазейок. Текущее определение электронного топлива можно интерпретировать как включающее ископаемое топливо, которое перерабатывается с помощью возобновляемой электроэнергии, а не только топливо, производимое из био- или синтетических источников. Что касается био- и синтетического топлива, то их производство дороже, чем топливо из традиционных источников.

По этим причинам многие сомневаются, что электронное топливо является жизнеспособным решением или должно быть частью комплексной транспортной стратегии. Они считают, что исключения для ископаемого и электронного топлива должны быть ограничены авиацией и судоходством. Несмотря на это некоторые официальные лица ЕС настроены оптимистично, что компромисса можно достичь.

В настоящее время представители ЕС и Германии рассматривают варианты разрешения использования альтернативного топлива после 2035 года, и на этой неделе в Берлине появились признаки того, что правительство Германии готово к компромиссу, который позволил бы продолжить постепенный отказ. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен планировала встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем в воскресенье, когда предположительно будет обсуждаться эта тема.