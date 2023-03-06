ЄС відкладає голосування щодо заборони ICE через стурбованість Німеччини щодо витрат і втрати робочих місць.

Європейський Союз відклав ключове голосування щодо заборони автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння після того, як Німеччина висловила занепокоєння щодо «зелених» планів блоку. Конкретне питання полягає в тому, як заборони вплинуть на автомобільну промисловість і використання електронного палива в автомобілях після 2035 року.

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Німеччина хоче мінімізувати втрату робочих місць і отримати гарантії, що е-паливо можна використовувати в автомобілях з двигунами внутрішнього згоряння після припинення виробництва в 2035 році.

Голосування мало стати звичайним схваленням угоди, досягнутої ЄС минулого року, яка забороняє нові транспортні засоби, що працюють на викопному паливі, починаючи з 2035 року. Однак затримка сталася через побоювання, що Німеччина утримається від голосування, що потенційно може зірвати «зелені» плани ЄС.

Усунення вуглецевих викидів транспорту є ключовою частиною цілей ЄС щодо скорочення викидів парникових газів на 55 відсотків у цьому десятилітті та досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Проте існують занепокоєння щодо впливу на автомобільну промисловість, коли вона переходить до виробництва електромобілів. Ці побоювання були усвідомлені минулого місяця, коли Ford оголосив про скорочення близько 3800 робочих місць по всій Європі, причому найбільше постраждали працівники в Німеччині та Великобританії.

Однак, виокремлення законодавства для електронного палива не стосується скорочення робочих місць у виробництві транспортних засобів. Це лише забезпечує шлях для продовження експлуатації існуючих автомобілів внутрішнього згоряння. Крім того, будь-яке законодавство може мати нюанси технічних лазівок. Поточне визначення електронного палива можна інтерпретувати як таке, що включає викопне паливо, яке переробляється за допомогою відновлюваної електроенергії, а не лише паливо, вироблене з біо- чи синтетичних джерел. Що стосується біо- та синтетичного палива, то наразі їх виробництво дорожче, ніж паливо з традиційних джерел.

З цих причин багато людей сумніваються, що електронне паливо є життєздатним рішенням або має бути частиною комплексної транспортної стратегії. Вони вважають, що винятки для викопного палива та електронного палива мають бути обмежені авіацією та судноплавством. Незважаючи на це, деякі офіційні особи ЄС налаштовані оптимістично, що компромісу можна досягти.

Наразі представники ЄС і Німеччини розглядають варіанти дозволу використання альтернативного палива після 2035 року, і цього тижня в Берліні з’явилися ознаки того, що уряд Німеччини готовий до компромісу, який дозволив би продовжити поступову відмову. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн планувала зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у неділю, коли, ймовірно, буде обговорюватися ця тема.