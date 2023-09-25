Традиционные двигатели, которые будут работать на экологически чистом электронном топливе, еще не дошли до серийного производства, но уже беспокоят европейских чиновников.

Европейская комиссия разрабатывает локальные правила для продолжения продаж после новых автомобилей, работающих на электронном топливе после 2035 года.

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ЕС намерен потребовать, чтобы автомобили, работающие на электронном топливе, были на 100% углеродно-нейтральными, если они будут продаваться после 2035 года.

Электронное топливо считается углеродно-нейтральным, если оно производится с использованием уловленных выбросов CO2, уравновешивающих CO2, выделяемого при сжигании топлива в двигателе.

Промышленная группа eFuel Alliance заявила, что проект предложения фактически запретит новые ДВС с 2035 года, если он будет учитывать выбросы всей цепочки создания стоимости, а также выбросы от производства электронного топлива.

"Поэтому 100-процентное сокращение выбросов практически невозможно", - заявил Ральф Димер, управляющий директор группы.