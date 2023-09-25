Традиційні двигуни, які працюватимуть на екологічно чистому електронному паливі, ще не дійшли до серійного виробництва, але вже непокоять європейських чиновників.

Європейська комісія розробляє локальні правила для продовження продажу після 2035 року нових автомобілів, які працюють на електронному пальному.

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ЄС має намір вимагати, щоб автомобілі, що працюють на електронному пальному, були на 100% вуглецево-нейтральними, якщо вони будуть продаватися після 2035 року.

Електронне паливо вважається вуглецево-нейтральним, якщо воно виготовляється з використанням вловлених викидів CO 2 , які врівноважують CO 2 , що виділяється під час спалювання палива в двигуні.

Промислова група eFuel Alliance заявила, що проект пропозиції фактично заборонить нові ДВЗ з 2035 року, якщо він буде враховувати викиди всього ланцюжка створення вартості, а також викиди від виробництва електронного палива.

«Тому 100-відсоткове скорочення викидів практично неможливе», — заявив Ральф Дімер, керуючий директор групи.