Каждый проданный в Евросоюзе автомобиль должен не допускать взлома бортового ПО, замены прошивки и противостоять еще десятку разнообразных атак.

7 июля 2024 года в Евросоюзе вступят в силу правила ООН UN R155 (Кибербезопасность) и UN R156 (Обновление программного обеспечения), которые выдвигают новые требования к безопасности автомобилей. Речь идет о способности противостоять различным киберугрозам, которых с ростом числа онлайн-сервисов и усложнения программного обеспечения становится все больше.

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В драфте нового регламента было указано несколько десятков уязвимостей и вариантов атак, от которых должны быть защищены не только машины, но и IT-инфраструктура. Это, например, физический доступ к серверу, спуфинг, всевозможные вирусы, в частности загружаемые через внешние носители информации, и даже выгрузки софта с бортовых систем и вмешательства в процесс обновления ПО.

Из-за новых требований с производства сняты Volkswagen Transporter 6.1, топливный Porsche Macan и 718 Boxster/Cayman, поскольку обновлять их электронику получается очень дорого.

Однако замена "углеродных" моделей на электрокары лишь добавит проблем. По словам экономиста Морица Шуларика, современные электромобили могут собирать данные обо всем, что происходит вокруг, и передавать их на сторонние серверы. Здесь же возникает вопрос: не будут ли использованы новые правила для ограничения доступа китайских автопроизводителей на рынок ЕС?