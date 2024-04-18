Кожен проданий у Євросоюзі автомобіль повинен не допускати злому бортового ПЗ, заміни прошивки та протистояти ще десятку різноманітних атак.

7 липня 2024 року в Євросоюзі набудуть чинності правила ООН UN R155 (Кібербезпека) та UN R156 (Оновлення програмного забезпечення), які висувають нові вимоги до безпеки автомобілів. Йдеться про здатність протистояти різним кіберзагрозам, яких із зростанням числа онлайн-сервісів та ускладнення програмного забезпечення стає дедалі більше.

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У драфті нового регламенту було вказано кілька десятків уразливостей та варіантів атак, від яких мають бути захищені не лише машини, а й IT-інфраструктура. Це, наприклад, фізичний доступ до сервера, спуфінг, всілякі віруси, зокрема завантажувані через зовнішні носії інформації, і навіть вивантаження софту з бортових систем і втручання у процес оновлення ПЗ.

Через нові вимоги з виробництва знято Volkswagen Transporter 6.1, паливний Porsche Macan і 718 Boxster/Cayman, оскільки оновлювати їх електроніку виходить дуже дорого.

Проте заміна «вуглецевих» моделей на електрокари лише додасть проблем. За словами економіста Моріца Шуларіка, сучасні електромобілі можуть збирати дані про все, що відбувається навколо, і передавати їх на сторонні сервери. Тут же постає питання: чи не будуть використані нові правила для обмеження доступу китайських автовиробників на ринок ЄС?