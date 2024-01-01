Еще один ЦПАУ начал предоставлять услуги для водителей

ЦПАУ
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Услуги сервисных центров МВД можно получить еще в одном ЦНАПе Буковины. Адрес: г. Сторожинец, ул. Черновицкая, 6 А.
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В Сторожинецком ЦНАПе доступны услуги:
- регистрация/перерегистрация транспортных средств (без осмотра);
- выдача свидетельства о регистрации транспортных средств для выезда за границу;
- выдача временного регистрационного талона на право управления транспортным средством;
- обмен/восстановление водительского удостоверения взамен поврежденного, утраченного или похищенного;
- изготовление макетов индивидуальных номерных знаков;
- перезакрепление индивидуального номерного знака.
Это уже 4-ый ЦНАП на Буковине, который предоставляет наши услуги. Качество сервиса уже протестировал первый посетитель. Мужчина обменял свое водительское удостоверение на временный аналог европейского образца.