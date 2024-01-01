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Еще один ЦПАУ начал предоставлять услуги для водителей

Водители могут получать государственные услуги не только в сервисных центрах МВД, но и в некоторых ЦПАУ.
ЦПАУ на Буковине начал предоставлять услуги для водителей - Auto24

ЦПАУ

Евгений Гудущан
logo21 ноября, 17:45
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Услуги сервисных центров МВД можно получить еще в одном ЦНАПе Буковины. Адрес: г. Сторожинец, ул. Черновицкая, 6 А.

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В Сторожинецком ЦНАПе доступны услуги:

  • регистрация/перерегистрация транспортных средств (без осмотра);
  • выдача свидетельства о регистрации транспортных средств для выезда за границу;
  • выдача временного регистрационного талона на право управления транспортным средством;
  • обмен/восстановление водительского удостоверения взамен поврежденного, утраченного или похищенного;
  • изготовление макетов индивидуальных номерных знаков;
  • перезакрепление индивидуального номерного знака.

Это уже 4-ый ЦНАП на Буковине, который предоставляет наши услуги. Качество сервиса уже протестировал первый посетитель. Мужчина обменял свое водительское удостоверение на временный аналог европейского образца.

#Автособытие #Новости