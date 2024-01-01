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Ще один ЦНАП почав надавати послуги для водіїв

Водії можуть отримувати державні послуги не лише в сервісних центрах МВС, але й в деяких ЦНАПах.
ЦНАП на Буковині почав надавати послуги для водіїв - Auto24

ЦНАП

Євген Гудущан
logo21 листопада, 17:45
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Послуги сервісних центрів МВС можна отримати ще в одному ЦНАПі Буковини. Адреса: м. Сторожинець, вул. Чернівецька, 6 А.

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У Сторожинецькому ЦНАПі доступні послуги:

  • реєстрація/перереєстрація транспортних засобів (без огляду);
  • видача свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів для виїзду за кордон;
  • видача тимчасового реєстраційного талона на право керування транспортним засобом;
  • обмін/відновлення посвідчення водія замість пошкодженого, втраченого або викраденого;
  • виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків;
  • перезакріплення індивідуального номерного знака.

Це вже 4-ий ЦНАП на Буковині, який надає наші послуги. Якість сервісу вже протестував перший відвідувач. Чоловік обміняв своє посвідчення водія на тимчасовий відповідник європейського зразка.

#Автоподія #Новини