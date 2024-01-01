Ще один ЦНАП почав надавати послуги для водіїв

Послуги сервісних центрів МВС можна отримати ще в одному ЦНАПі Буковини. Адреса: м. Сторожинець, вул. Чернівецька, 6 А.

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У Сторожинецькому ЦНАПі доступні послуги:

реєстрація/перереєстрація транспортних засобів (без огляду);

видача свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів для виїзду за кордон;

видача тимчасового реєстраційного талона на право керування транспортним засобом;

обмін/відновлення посвідчення водія замість пошкодженого, втраченого або викраденого;

виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків;

перезакріплення індивідуального номерного знака.

Це вже 4-ий ЦНАП на Буковині, який надає наші послуги. Якість сервісу вже протестував перший відвідувач. Чоловік обміняв своє посвідчення водія на тимчасовий відповідник європейського зразка.