Это уже второй концепт с привязкой к легендарному авто DeLorean, созданный независимо друг от друга.

Новая компания под названием DNG Motors (что означает DeLorean Next Generation Motors) основана Кэт ДеЛориан, дочерью легендарного Джона ДеЛориана. Недавно она представила преемника легендарного авто DMC 12, автомобиль под названием Model JZD.

Аббревиатура JZD означает первые буквы имени Джона З. ДеЛориана. Родственники Джона утверждают, что начнут производство авто в январе 2023 года, причем наладят его в городе Детройт, штат Мичиган. Официально представить автомобиль планируют “до конца года”.

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Пока что деталей мало, но DNG Motors заявляет, что в команде будут представлены “некоторые из лучших автомобильных инженеров в отрасли, а также часть оригинальной команды, которая помогла создать первый культовый DeLorean более 40 лет назад”. Далее утверждается, что DNG Motors будет “компанией нового типа мобильности, которой отрасль никогда не видела, такой, которая сосредоточена на людях и отдает обществу”. Помимо производства автомобилей и создания рабочих мест, компания планирует запустить новые инженерные программы для учащихся средней школы и наладить партнерские отношения с другими производителями, чтобы помочь решать проблемы, с которыми сталкивается отрасль.

DNG Motors также утверждает, что они не имеют никакого отношения к каким-либо другим проектам под именем DeLorean и являются единственной компанией, которая напрямую связана с Джоном З.

То есть другая концепция DeLorean Alpha 5, анонсированная техасской компанией DeLorean Motors Reimagined LL, это совсем другой проект.